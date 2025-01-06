Украинцы могут лишиться пенсий по инвалидности: когда и в каком случае это произойдет

Некоторым украинцам придется начать готовиться к переменам.

Пенсии в Украине, судя по данным с заседания правительства, опубликованным в телеграм канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будут выплачиваться иначе, нежели сейчас. С 1 июля 2025 года правительством запланирована реформа пенсионной системы. Узнайте, какой будет пенсия по инвалидности в 2025 году и каких ждать изменений.

Какая сейчас пенсия по инвалидности в Украине

На данный момент, с 1 января 2025 года никаких существенных изменений в выплате пенсий украинцам не предвидится. Для того чтобы понимать, сколько нужно стажа для пенсии по инвалидности, стоит запомнить простой алгоритм - если у вас есть хотя бы 1 год трудового стажа, вы уже можете рассчитывать на выплаты. Сумма же зависит от количества проработанных официально лет и от группы, например:

пенсия по инвалидности 1 группа - 100% от выплат по старости;

пенсия по инвалидности 2 группа - 90% от выплат по старости.

Минимальная социальная пенсия по инвалидности также предусмотрена, как финансовая поддержка от государства населению. Если у гражданина есть статус инвалидности 1 группы, он может рассчитывать на выплаты в размере 2 760 гривень. Для второй группы установлена меньшая сумма - 2 520 гривень. Но не только в этих случаях будет выплачиваться пенсия по инвалидности - 3 группа также получит свои выплаты, однако они будут еще более скромными - всего 2 093 гривни.

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Какой будет пенсия по инвалидности с 1 июля 2025 года - нюансы реформы

Если вы запомнили, какая пенсия у инвалида 2 группы 2024 в Украине и выяснили, в каком размере получают выплаты граждане с другими группами инвалидности, то стоит учитывать, что в середине 2025 года в стране может пройти пенсионная реформа.

В первую очередь изменения коснутся закона "Об обязательном государственном пенсионном страховании", из которого могут убрать раздел о пенсиях по инвалидности. Это значит, что какая пенсия у инвалида 3 группы, второй или первой бы ни была сейчас, гражданин Украины может ее потерять.

Изменения предусматривают постепенную отмену пенсий, взамен которых украинцам будут выплачивать денежные пособия при устойчивой невозможности работать. Данная реформа не коснется только тех людей, которым инвалидность установлена в бессрочном порядке.

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