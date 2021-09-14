От водителей общественного транспорта будут требовать вакцинацию от COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях новых карантинных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Конечно, мы будем ставить требование - вакцинация водителей и работников транспорта. В отношении пассажиров - будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты (о вакцинации) нецелесообразно. Закрывать (общественный транспорт) мы не планируем. Наша цель - защитить людей, не вводя жесткий локдаун", - пояснил Шмигаль.

Карантин в Украине

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13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу через 7 дней с момента публикации.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Автор: Леся Лещенко