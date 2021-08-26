В Украине с 1 сентября обучение в школах начнется в обычном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Старт нового учебного года начнется вовремя, то есть с 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме", – сказал Шмыгаль.
По его словам, обучение должно проходить с соблюдением противоэпидемических правил, и школы подготовлены к этому.
Шмыгаль также призвал педагогов вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, согласно решению правительства, в случае новой волны COVID-19 в Украине школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина будут работать, если вакцинируют 80% педагогического состава.