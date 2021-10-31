Сеть в восторге от такого поступка молодоженов, им желают, чтобы это добро обязательно вернулось.

Молодые супруги из Ивано-Франковска - Ирина и Владислав - растрогали всех своим поступком: они передали свои свадебные подарки центру социально-психологической реабилитации детей.

Об этом само заведение сообщило на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Одессе дочь встретилась с мамой, которая 21 год считалась пропавшей без вести (видео)История следующая: пара заранее договорилась с гостями, чтобы те дарили им игрушки, игры, канцтовары, детские книги, пазлы, шарики, одежду, посуду.

"Все эти вещи на свадьбу молодоженам приносили гости вместо цветов и конфет! Спасибо молодоженам за такую инициативу и их гостям, что поддержали такую хорошую идею! Желаем любви, счастья, достатка и взаимопонимания", - говорится в сообщении центра социально-психологической реабилитации детей.

Сеть в восторге от такого поступка молодоженов: "Идея супер, пусть все добро вернется сторицей!", "Молодцы!", "Клевые супруги... Завидую искренне...".

Ранее в Одессе свадьбу отмечали в вагоне трамвая, который несколько часов передвигался по городу. В салоне гости танцевали и пели.

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Автор: Ольга Робейко