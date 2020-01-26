В Одессе свадьбу сыграли прямо в трамвае, который несколько часов ездил по городу
22:41, 26 января 2020Общество
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Молодожены арендовали вагон и несколько часов с песнями и танцами ездили по городу.
В Одессе свадьбу отметили оригинальным способом / фото УНИАН
В Одессе сыграли свадьбу в трамвае.
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Об этом в социальных сетях сообщили молодожены - ветеран АТО Константин Иванов и блогер Вероника Налета.
Для этого молодые люди арендовали вагон у коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».
Свадьбу отмечали в вагоне, который несколько часов передвигался по городу. В салоне гости танцевали и пели.
На необычной свадьбе выступал известный в Одессе рок-музыкант Стас Подлипский - он вживую исполнял различные произведения.
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