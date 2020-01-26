В Одессе свадьбу сыграли прямо в трамвае, который несколько часов ездил по городу

Молодожены арендовали вагон и несколько часов с песнями и танцами ездили по городу.

В Одессе сыграли свадьбу в трамвае.

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Об этом в социальных сетях сообщили молодожены - ветеран АТО Константин Иванов и блогер Вероника Налета.

Для этого молодые люди арендовали вагон у коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Свадьбу отмечали в вагоне, который несколько часов передвигался по городу. В салоне гости танцевали и пели.

На необычной свадьбе выступал известный в Одессе рок-музыкант Стас Подлипский - он вживую исполнял различные произведения.