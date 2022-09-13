Днем ранее после очередного "прилета" Харьков снова остался без света.

В Харькове движение поездов в метрополитене приостановлено по техническим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!", – говорится в сообщении.

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О причинах остановки метро не извещается.

Тем временем местные жители в соцсетях пишут, что в разных районах города снова пропал свет.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в утреннем посте о ситуации в области отметил, что минувшей ночью обстрелов Харькова не зафиксировано.

"Однако около 3 ночи враг обстрелял Лозовую. Есть прямое попадание в объект образования. Произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области", – написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара оккупантов по инфраструктурному объекту во многих районах города исчезло электро - и водоснабжение.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

По состоянию на утро 12 сентября электроснабжение в Харькове восстановили практически во всех районах.

В 13:11 в городе Харьков и в области объявили воздушную тревогу. Как сообщали местные паблики, перед этим жители слышали взрыв. Корреспондент УНИАН сообщал, что после "прилета" по городу Харьков снова остался без света, наблюдались перебои в работе сети интернет.

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