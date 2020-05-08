Харьковскую мэрию обыскивают по делу о растрате 28 миллионов гривень

В частности, обыски проходят в департаментах Харьковского городского совета и по месту жительства их руководителей.

В горсовете Харькова проводятся обыски по факту завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Согласно сообщению, прокуратурой области совместно с следственным управлением ГУНП и работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области проводятся обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в г. Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

«Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается.