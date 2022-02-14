Ключевой темой внеочередного заседания сессии станет вопрос территориальной обороны.

Депутатов Харьковского областного совета экстренно созывают на внеочередную сессию 16 февраля, чтобы утвердить проект программы по территориальной обороне.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источники.

Сообщается, что на данный момент аппарат готовит проект соответствующего распоряжения, которое должна будет подписать глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

"Ключевой темой заседания станет вопрос территориальной обороны. Утверждение целевой областной программы поддержки терробороны было включено в повестку дня очередной сессии, назначенной на 24 февраля, однако планы областного совета скорректируют. Для финансирования программы необходимо внести изменения в бюджет области на 2022 год", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля в Харькове на заседания президиума Конгресса местных и региональных властей дал ряду областей и Киеву две недели на улучшение организации теробороны.

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