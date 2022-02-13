Стало известно, какие вопросы рассмотрят во время заседания.

Сегодня в 20.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

Заседание состоится в закрытом режиме, однако по завершении запланирован брифинг.

Как отметил собеседник агентства, планируется рассмотрение вопроса о поддержке авиаперевозчиков.

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Риски полетов над Украиной: что известно

В воскресенье, 13 февраля, нидерландский авиаперевозчик KLM отменил все рейсы в Украину из-за высокой угрозы боевых действий.

В этот же день по требованию владельца воздушного судна SkyUp совершил экстренную посадку самолета, следовавшего в Украину, посадив почти 180 пассажиров в Молдове.