Следствие устанавливает всех должностных лиц учебного заведения, причастных к преступлению.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Министерства обороны Украины, которые систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах и реализовали его через интернет.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа военнослужащих ЗВО, среди которых были курсанты, в течение года разворовывала военное имущество и реализовывала его через интернет по рыночной стоимости. В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов преступной деятельности участников группы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области задержали военного, который избил, ограбил и поджег второго солдатаВ ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путем.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам военного имущества.

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Автор: Юлия Петриченко