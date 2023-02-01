Фигурнат дела ром по национальности Михаил Чеботарь свою вину не признал.

В Одессе пожизненно осужден мужчина за изнасилование и убийство ребенка в селе Лощиновка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, приговор вынесен сегодня. Отмечается, что речь идет о событиях в селе Лощиновка Измаильского района, которые в 2016 году имели большой резонанс.

По публичному обвинению Одесской областной прокуратуры Приморский районный суд признал виновным жителя Одесской области в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки (ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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"Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Прокурором в суде доказано, что в августе 2016 года, будучи в подпитии, мужчина изнасиловал ребенка и, с целью сокрытия преступления, решил убить девочку", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, достав имеющуюся при себе отвертку, мужчина нанес несколько ударов ее рукоятью по голове потерпевшей и острой частью нанес пять колотых ударов в область грудной клетки. В результате нанесенных травм девочка скончалась на месте.

Вину злоумышленник на судебном заседании не признал.

Резонансное убийство ребенка в Лощиновке

27 августа 2016 года в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя цыганской национальности.

Вечером 27 августа в селе произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов, жители Лощиновки требовали выселить их из села. Из-за погромов цыганские семьи были вынуждены покинуть населенный пункт.

Пока шло судебное расследование, адвокаты фигуранта Михаила Чеботаря неоднократно заявляли, что у следствия недостаточно доказательств против их подзащитного и девочку изнасиловал и убил другой человек. Сообщалось, что в экспертизах есть разногласия и тому подобное.

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