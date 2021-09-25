Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда будет помнить своих героев.

Год назад в Украине произошла ужасная катастрофа – под Чугуевым разбился самолет с курсантами. Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших.

Соответствующее сообщение президент Украины опубликовал в Twitter.

По его словам, Украина всегда будет помнить своих героев.

"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛетчик-испытатель Михаил Лампик: В случае катастрофы ищут недочеты в документации. То, что летчик не успел подготовиться к полету, потому что заполнял бумаги, никого не колышетВ свою очередь прокурор Ирина Венедиктова в Facebook заявила, что дело о крушении военного самолета Ан-26 готово к передаче в суд, но защита экс-командующего Воздушных сил ВСУ затягивает этот процесс.

"Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам в собранных материалов. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. 20 сентября следователи судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащей процессуальное поведение подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - сообщила Венедиктова.

Она подчеркнула, что ведомство прилагает все усилия, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к трагедии, ответили перед законом.

"Установление справедливости и надлежащие выводы всех ответственных за безопасность полетов, чтобы не допустить таких катастроф - все, что мы должны сделать в память о тех, кто улетел на Ан-26 в вечность 25 сентября 2020", - подытожила генпрокурор.

Катастрофа под Чугуевым

25 сентября 2020 года примерно в 20:50 на автодорогу Киев - Харьков – Должанский рядом с Чугуевым упал самолет Ан-26, который выполнял плановый учебный полет. На момент аварии самолет уже шел на посадку на аэродром воинской части в Чугуеве.

Читайте такжеПогибший в авиакатастрофе под Харьковом курсант за три дня до трагедии назвал самолет "гробом" (видео)На борту находилось 27 человек - 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба. 25 человек погибли сразу, а двух курсантов госпитализированы с тяжелыми травами. На следующее утро один из выживших умер в больнице.

В ходе расследования подозрение сообщили бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, командующему Воздушными силами ВСУ, командиру воинской части А4104 города Чугуев, двум его заместителям и руководителю полетами.

13 мая начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок заявил, что причастность подозреваемых к трагедии самолета Ан-26, подтверждена. По его словам, основной причиной трагедии стало разрешение на взлеты конвейерным способом.

Авторы: Богдан Слуцкий, Анастасия Горбачева