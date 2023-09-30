Окончательное решение о возвращении на родину будет зависеть от многих обстоятельств, в частности от хода войны и экономической ситуации в Украине.

Более 1/3 украинских беженцев, которые сейчас находятся в Германии, рассматривают возможность вернуться на родину в близкой или далекой перспективе.

Об этом говорится в исследовании "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенном миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши. Было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

Исследование показало, что 39% украинских беженцев, находящихся в Германии, планируют вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе. При этом 35% украинских беженцев хотели бы остаться в Германии хотя бы на год, а 9% - навсегда. 18% респондентов декларируют намерение вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны. Также достаточно высокий процент тех, кто не определился – 22%.

Видео дня

Среди факторов, побуждающих возвращаться в Украину после окончания войны, украинские беженцы указывают прежде всего цивилизационный выбор Украины – реальную перспективу членства в НАТО (60%) и ЕС (55%), что является гарантией безопасности для людей. Также возможность воссоединения с семьей, которая осталась в Украине, поощряет украинцев возвращаться домой (59%) и экономический фактор (повышение уровня оплаты труда и улучшение условий труда – 55%).

Более 1/3 украинских беженцев (35%) признают, что налоговые льготы и дешевые кредиты являются важным фактором, который мотивирует их вернуться в Украину. Еще 30% респондентов указывают на поддержку государства в восстановлении или возвращении квартиры или дома. А каждого четвертого респондента (26%) простые условия открытия и ведения бизнеса будут мотивировать возвращаться.

Авторы исследования утверждают, что респонденты заявляют о своих намерениях. Окончательное решение о возвращении на родину будет зависеть от многих обстоятельств, в частности от хода войны и экономической ситуации в Украине.

Украинские беженцы в Германии - детали

Наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было почти 975 тысяч. Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч. человек, а в Германии – выросло более чем на 410 тыс. в то же время.

В 2024 году Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, которую она выделяет землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Такое решение приняли на фоне усиления экономии бюджетных расходов.

Вас также могут заинтересовать новости: