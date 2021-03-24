Мужчина занимался волонтерской деятельностью и не раз на собственном автобусе выезжал в зону боевых действий, доставляя необходимые вещи для защитников Украины.

В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Мужчину отказывались госпитализировать, сделали это лишь тогда, когда ему стало совсем плохо.

Как говорится в материале "Обозревателя", супруга Юрасюка Ольга винит страховую компанию в его смерти, ведь она не настояла на лечении.

Ольга рассказала, что перед вылетом в Шарм-эль-Шейх они сдали ПЦР-тесты, они были отрицательными. А через три дня мужчине на курорте стало плохо. После КТ выяснилось, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. Однако его не госпитализировали, а лишь изолировали в другом номере гостиницы.

Читайте такжеИзбиение в киевском супермаркете: пострадавшая считает, что маски не защищают от коронавируса (видео)А на следующий день Юрий получил положительный тест на COVID-19, его снова забрала скорая, но в госпитализации снова отказали. Волонтер вернулся в гостиницу.

12 марта Юрию стало совсем плохо. Он начал кашлять кровью, тяжело дышал. Лишь тогда его забрали в больницу и сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

Супруга рассказывает, что не могла добиться информации о состоянии здоровья Юрия ни от страховой, ни от посольства Украины. Выяснилось, что Юрий был на диализе, потому что начались проблемы с почками. У него была остановка дыхания, его реанимировали. Но у мужчины пострадал головной мозг.

"19 марта мне сообщили о смерти Юры. Потом мне передали заключение по всем обследованиям, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации", – сообщила Ольга.

В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он скончался от острой сердечной недостаточности. В рапорте о смерти мужа, который Ольга получила через египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус.

Как пишет "Обозреватель", Ольга хочет добиться правды, написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить разбирательство в Украине. Женщина обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.

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Автор: Ольга Робейко