В случае доказательства вины правоохранителю грозит до 7 лет лишения свободы.

В Донецкой области следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, сообщили начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области о подозрении в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Читайте такжеВ Киеве пенсионерка во время уборки на своем балконе нашла гранаты и патроны (фото)Как говорится в официальном сообщении ГБР,

после задержания следователями участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков (и получении взяток от наркоторговцев), правоохранители провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.

Во время обысков в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

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Автор: Александр Кульбачный