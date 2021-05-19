Местная волонтер заказала 25 кроватей с матрасами и четыре маленьких кровати для младенцев.

В Днепре волонтер попросила друзей поздравить ее с днем рождения денежными переводами. Таким образом уже удалось собрать более 50 тыс. грн.

Как говорится в сюжете ТСН, известная в Днепре волонтер Александра Сова-Тимощенкова в свой день рождения собрала более 50 тыс. грн. За эти средства на местном заводе медицинской мебели волонтер заказала 25 коек с матрасами и четыре маленьких кровати для младенцев.

В больнице говорят, что бюджетные средства прежде всего тратят на медикаменты и аппаратуру, поэтому на обновление мебели не хватает. В целом здесь с начала пандемии помогли 450 малышам с коронавирусом.

Читайте такжеВ Днепре от коронавируса умер известный юморист и ведущийВолонтер рассказывает, что такое празднование дня рождения уже стало для нее традицией. В прошлом году она таким образом приобрела мебель для реанимации областной детской больницы, а в позапрошлом году – шлагбаум, чтобы скорая помощь могла беспрепятственно доставлять пациентов в приемное отделение.

"Подруга одна из Азии перевела средства на кровати. Некоторые чиновники немного переводят, мне это приятно. Цветы постоят и завянут. А здесь будет память. Люди совместно сделали. Кроватки для деток", - говорит Александра Сова-Тимощенкова.

"Некоторые в советское время, некоторые уже были приобретены после. Но все же они давно нуждаются в замене. Очень важно, чтобы детишкам было комфортно уже сегодня, поэтому мы очень благодарны", - говорит руководитель детской больницы №6 Лина Чергинец.

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Автор: Ирина Погорелая