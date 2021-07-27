Автомобиль протащил ее тело около 20 метров.

В Днепре медики спасли жизнь женщине, которую трижды переехал на автомобиле сожитель.

Об этом сообщил главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Инцидент произошел 5 июля, около 8:00. По информации очевидца, автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. Авто протащило ее около 20 метров, затем сдало назад и еще дважды переехало.

"У нее внутри живет боль… Виктория, ей 44, она из Днепра. Доставлена автомобилем скорой помощи в Мечникова после ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль Славута переехал ее три раза. Водителем оказался ее сожитель", - написал Рыженко.

Читайте такжеВ Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" COVIDПо его словам, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

"При поступлении – кома ІІ, дыхание сразу перевели на ИВЛ, лекарствами поддерживали пульс и давление. У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс. Несколько бригад хирургов и анестезиологов пошли на операцию во имя спасения", - отметил главврач.

Сейчас Виктория находится в ясном сознании. Женщина самостоятельно дышит.

"За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. Врачи Мечникова еще раз из невозможного сотворили подвиг во имя жизни", - отметил Рыженко.

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Автор: Людмила Жерновская