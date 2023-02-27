Во время тестирования будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и гимн Украины.

Во вторник, 28 февраля 2023 года, в Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проверка продлится до вечера среды.

"В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях", – сообщает Киевская городская госадминистрация.

Отмечается, что во время тестирования будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и гимн Украины.

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"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения", – добавили в КГГА.

Оповещение об опасности в Украине

С началом полномасштабного вторжения России в Украину во всех регионах страны начали функционировать системы оповещения населения об опасности. Чаще всего украинцы слышат сирены во время ракетной угрозы или атаки дронами. В последнее время тревога часто раздается во время взлета МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал".

В августе 2022 года в Украине также ввели новые сигналы тревоги. Добавили оповещения о радиационной и химической угрозе.

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