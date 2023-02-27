Во вторник, 28 февраля 2023 года, в Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проверка продлится до вечера среды.
"В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях", – сообщает Киевская городская госадминистрация.
Отмечается, что во время тестирования будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и гимн Украины.
"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения", – добавили в КГГА.
Оповещение об опасности в Украине
С началом полномасштабного вторжения России в Украину во всех регионах страны начали функционировать системы оповещения населения об опасности. Чаще всего украинцы слышат сирены во время ракетной угрозы или атаки дронами. В последнее время тревога часто раздается во время взлета МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал".
В августе 2022 года в Украине также ввели новые сигналы тревоги. Добавили оповещения о радиационной и химической угрозе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ситуация на фронте сложная, РФ наращивает интенсивность штурмовых действий - Минобороны
- Драки подростков происходят в городах Украины: из РФ пришла агрессивная субкультура "ЧВК Редан" (фото, видео)
- Около 40% тех, кого удерживает Россия в плену являются гражданскими - Буданов
- Дальнобойные ракеты ATACMS: боец ВСУ назвал главную цель