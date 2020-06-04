В центре Киева усилили меры безопасности и стянули Нацгвардию, возможно ограничение движения

Сегодня в столице планируются массовые акции, в частности возле здания Кабинета министров.

В центре Киева, в правительственном квартале, полиция усилила меры безопасности.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство.

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Сегодня в центре Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности возле здания Кабинета министров. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Организаторы мероприятий анонсировали задействование автотранспорта в проведении акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Полиция призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

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