В центре Киева усилили меры безопасности и стянули Нацгвардию, возможно ограничение движения
В центре Киева, в правительственном квартале, полиция усилила меры безопасности.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство.
Читайте такжеС ложками и черпаками: под Кабмином протестующие требуют возобновить полноценную работу ресторанов (фоторепортаж, видео)
Сегодня в центре Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности возле здания Кабинета министров. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
Организаторы мероприятий анонсировали задействование автотранспорта в проведении акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.
Полиция призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram