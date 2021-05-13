Возле здания КГГА проходят несколько митингов.

У здания столичной горгосадминистрации, где проходит заседание Киевсовета, проходят несколько митингов.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в митингах участвует около 500 человек.

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В частности, представители политических партий «Национальный корпус» и ВО «Свобода» протестуют против хищения городского бюджета на ремонтах дорожной инфраструктуры, в частности путепроводов, которые после недавних ремонтных работ начали активно разрушаться, несмотря на большие средства, вложенные в их восстановление.

Кроме того, здание КГГА пикетируют работники коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс». Представители метрополитена сообщили корреспонденту УНИАН, что им планируют уменьшить зарплаты в связи с введением четырехдневной рабочей недели.

Жители Минского массива и Совок протестуют против застройки зеленых зон, собственно, Совских прудов и леса в Пуще Водице вдоль новой кольцевой дороги.

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Автор: Дмитрий Хилюк