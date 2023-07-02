В Буче установили инсталляцию в память об украинцах, погибших от рук захватчиков.

В Буче Киевской области, которая одной из первых попала под удар оккупантов, установили инсталляцию в память о жителях города, которые погибли от рук российских захватчиков.

Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук в своем Telegram-канале, отметив при этом, что на инсталляции отчеканены имена 501 жертвы российских оккупантов.

"Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале. При входе в городской парк мы установили инсталляцию, где вспомнили каждого из 501-го (погибшего от рук оккупантов – ред.)", – написал Федорук. Кроме того, в парке состоялся концерт-реквием "Объединенные ради победы", на котором почтили память всех убитых россиянами бучанцев.

Оккупация Бучи

Войска РФ прорвались в Бучу в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Зверства, которые окупанты творили в городе, во всем мире получили название "Бучанская резня".

Российские окупанты расстреляли и замучили до смерти более 500 бучанцев. После освобождения города, были обнаружены множественнные братские могилы с убитыми женщинами, стариками и детьми. Практически на всех телах были следы пыток.

30 июня 2023 года Глава МИД РФ заявил, что Кремль не может "достучаться" до ООН и узнать имена людей, которых оккупанты казнили в Буче.

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