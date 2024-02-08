По его словам, наши воины отбили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что принято решение о смене руководства ВСУ.

"Генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач – руководить вооруженными Силами Украины во время большой войны с Россией. Вооруженные Силы Украины вместе со всем народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина - будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело", - написал он.

По его словам, наши воины отбили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.

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"Но война не остается прежней. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", - добавил он.

Отставка Залужного - детали

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что он встретился с Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским и между ними состоялся "важный и серьезный разговор". По его словам, было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Президент Украины поблагодарил главнокомандующего за 2 года защиты страны и заявил, что обсудил с Залужным, кто может находиться в обновленном руководстве ВСУ.

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