Из-за ДТП пробки образовались в разных уголках города.

Утром в понедельник, 15 февраля, на дорогах Киева повсеместно наблюдаются пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Традиционно движение затруднено на всех въездах в столицу. Наиболее сложная ситуация на въездах со стороны Вишневого и Софиевской Борщаговки.

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Из-за ДТП на ул. Гринченко образовалась пробка в сторону центра.

Также ДТП осложнило движение на ул. Борщаговской в районе Индустриального моста.

Из-за аварий также пробки образовались в районе станции метро "Дорогожичи", на ул. Новоконстантиновской и ул. Тростянецкой на левом берегу.

Многокилометровая тянучка образовалась на пр. Победы (от с.м. "Житомирская" до "Берестейская", а также от пересечения с улицей Шолуденко до Бессарабского рынка).

Несколько ДТП произошло на бул. Леси Украинки - здесь также образовалась пробка в сторону центра.

На левом берегу сегодня ситуация не такая критичная - существенные пробки есть только на улицах Миропольской и Братиславской в сторону Броварского проспекта. А также на проспекте Бажана от метро "Осокорки" до Южного моста.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Екатерина Лиманская