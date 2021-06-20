Украинский блогер, писатель и военный медик Святослав Носов, известный под псевдонимом «Горький Лук», умер от болезни.
О смерти Носова сообщил экс-депутат ВР Борислав Береза.
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«Только что стало известно, что с нами больше нет Святослав Носов, который известен большинству, как Горький Лук. Ты ушёл в лучший из миров, друже. Мне будет тебя сильно не хватать. Мы больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурковать и больше ты не порадуешь своими текстами поклонников. Чертовски больно», - написал он в Facebook.
Подруга Волкова Дана Яровая в Facebook упомянула, что Волков умер в больнице, но подробности раскрывать не стала.
Волков был киевлянином, с 2014 года вел сатирический блог на политическую тематику, где высмеивал так называемый "русский мир". В 2015 году вышла его первая книга. По образованию был филологом, преподавал в школе. После начала войны на Донбассе получил также опыт фронтового медика.
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