По словам друзей блогера, он умер в больнице от болезни.

Украинский блогер, писатель и военный медик Святослав Носов, известный под псевдонимом «Горький Лук», умер от болезни.

О смерти Носова сообщил экс-депутат ВР Борислав Береза.

Читайте такжеВ Киеве открыли памятник медикам, умершим от коронавируса (фото)

«Только что стало известно, что с нами больше нет Святослав Носов, который известен большинству, как Горький Лук. Ты ушёл в лучший из миров, друже. Мне будет тебя сильно не хватать. Мы больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурковать и больше ты не порадуешь своими текстами поклонников. Чертовски больно», - написал он в Facebook.

Подруга Волкова Дана Яровая в Facebook упомянула, что Волков умер в больнице, но подробности раскрывать не стала.

Волков был киевлянином, с 2014 года вел сатирический блог на политическую тематику, где высмеивал так называемый "русский мир". В 2015 году вышла его первая книга. По образованию был филологом, преподавал в школе. После начала войны на Донбассе получил также опыт фронтового медика.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров