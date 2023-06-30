Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает активно развиваться и улучшать уровень образовательных услуг для украинских студентов.

Информационный ресурс "Освіта.ua" представил вузы сферы культуры и искусств, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины в 2023 году. Киевский национальный университет культуры и искусств удерживает лидирующую позицию – первое место в ТОП10 лучших заведений высшего образования в сфере культуры и искусств Украины. Уже три года подряд (2020, 2021, 2023) университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса.

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Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает активно развиваться и улучшать уровень образовательных услуг для украинских студентов.

Молодежь обучается по новейшим образовательным программам, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, которое проходит в инновационных лабораториях, оснащенных высокотехнологичными мультимедиа, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, преподают на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, кино и телевидения, хореографического искусства, дизайна и рекламы, ивент-менеджмента и шоу-бизнеса, театра, кино и эстрады, музыкального искусства.

Михаил Поплавский провозгласил 2023 год – ГОДОМ ИННОВАЦИЙ КНУКиИ, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание видеолектория, автоматизация университета культуры через СRM-систему, запуск МЕТАвселенной и VR-образования, создание лаборатории с дополненной реальностью и искусственным интеллектом, открытие высокотехнологичного съемочного павильона SPACE-STUDIO "ПоплавОК" и лаборатории Motion Design.

Университет культуры – университет будущего, инновационное креативное пространство для студентов, позволяющее реализовывать разнообразные проекты и воплощать смелые творческие идеи.

"Самое главное сегодня – сохранить интеллектуальный потенциал страны! Обеспечивать качественное образование и условия для личностного и профессионального развития каждого студента. Мы объединяем в университете культуры самую прогрессивную и талантливую молодежь", – акцентирует ректор КНУКиИ Михаил Поплавский.