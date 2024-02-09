По словам Гордеева, Сырский - хороший стратег.

8 февраля стало известно, кто заменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ. Этим человеком стал военачальник Александр Станиславович Сырский, который в 2022 году получил звание героя Украины.

УНИАН рассказывает, кто такой Сырский и как он повлияет на войну в Украине.

Генерал Сырский - что о нем известно

Сырский - генерал, родившийся в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области. С 1980-х годов живёт в Украине.

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Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С тех пор и началась его военная карьера. В 2020 году Сырский стал генерал-полковником. В период с 2019 по 2024 год он был командующим Сухопутными войсками ВСУ. А 8 февраля этого года он стал главнокомандующим ВСУ.

Известно, что с началом вторжения России в Украину Александр Сырский командовал обороной Киева, за что и был награждён президентом Владимиром Зеленским званием герой Украины. В сентябре 2022 года командовал наступлением ВСУ в Харьковской области.

Сырский Александр - как он повлияет на войну

Мольфар Макс Гордеев говорит, что Сырский - хороший стратег и теоретик. По его словам, сейчас новому главнокомандующему придется доказывать, что он может занимать эту должность.

"Он, конечно, не Залужный, но будет пытаться делать все так, как надо. Поэтому я уверен, что не нужно этого человека негативно воспринимать. Мне кажется, что, во-первых, это человек, который будет нормально общаться с президентом, потому что он устал от ссор с Залужным. А, во-вторых, есть позитивные моменты, которые можно сказать относительно Сырского. Он умный, хороший теоретик, стратег. Главное, чтобы этот человек не добрался до коррупции", - сказал Гордеев.

Мольфар добавил, что сейчас Сырский может спокойно выполнять свои обязанности.

"Но ждать от него 100% позитива - не думаю, что стоит. Я бы советовал всем украинцам успокоиться, потому что с Залужным, или без него Украина все равно победит", - добавил Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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