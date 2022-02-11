По неподтвержденной информации, у Яны Кернес была онкология, а также случился инсульт.

Умерла Яна Кернес - невестка бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Жена старшего сына покойного политика была частным нотариусом. Жизнь женщины унесла болезнь.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Кирилл Кернес (старший сын бывшего мэра).

10 февраля он написал о смерти жены и отметил, что жил с ней 16 лет. В браке у старшего сына и невестки Кернеса родились двое детей. В тексте о смерти женщины говорится о "чудовище-болезни", которую она не смогла преодолеть.

"Мне все казалось, что я способен приклонить небо для тебя. И что вместе мы одолеем эту чудовище-болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас", - написал Кирилл Кернес.

В харьковских Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что у Яны Кернес было онкологическое заболевание. Кроме этого, у нее якобы случился инсульт.

Напомним, в конце прошлого года в скандал попала вторая невестка Кернеса - жена его младшего сына Даниила Привалова. Юлия Привалова возмутила украинцев анекдотом про бандеровцев, за что ее бренд Yaro начали бойкотировать. Реакцию общества и крупных торговых сетей она назвала "дебилоидной политикой".

Кто такая Яна Кернес

Яна Кернес - жена старшего сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса. В браке с Кириллом Кернесом она прожила 16 лет. У них двое детей - мальчик Лука и девочка Кира. Женщина работала частным нотариусом.

В своей декларации о доходах Кирилл Кернес указал, что его жене принадлежат две квартиры в Харькове и один автомобиль. Мужчина возглавляет фракцию "Блок Кернеса-Успешный Харьков" в Харьковском областном совете.

Когда умер Геннадий Кернес

17 декабря 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре. В связи со смертью Кернеса в Харькове объявляли траур.

У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностирован двустороннее воспаление легких.

4 ноября 2020 года Кернеса официально объявили мэром Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.