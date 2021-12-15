Действующий мэр города Игорь Терехов отметил, что было несколько вариантов проекта. Монумент создает скульптор Александр Ридный.

В Харькове установят памятник бывшему мэру города Геннадию Кернесу. Сначала его изготовят из глины, чтобы иметь возможность внести коррективы.

Об этом сообщили на сайте городского совета.

Действующий мэр города Игорь Терехов отметил, что было несколько вариантов проекта. Монумент создает скульптор Александр Ридный.

Читайте такжеПопугая Кернеса выселили из Харьковского горсовета (видео)"Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, преобразования. Поэтому мы выбрали тот монумент, который соответствует его характеру", - подчеркнул Терехов.

Геннадий Кернес будет изображен идущим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы, если понадобится, внести коррективы.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря его с почестями похоронили в Харькове.

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Автор: Марта Гичко