В Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
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«В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове», - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.
В горсовете добавили, что в эти дни будет приспущен Государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Кернес умер: что известно
- Ночью 17 декабря мер Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре.
- У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностировано двустороннее воспаление легких.
- 4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.
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