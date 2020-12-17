Траур объявлены 17, 18 и 19 декабря.

В Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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«В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В горсовете добавили, что в эти дни будет приспущен Государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Кернес умер: что известно

Ночью 17 декабря мер Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре.

У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностировано двустороннее воспаление легких.

4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

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Автор: Светлана Макринская