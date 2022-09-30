В результате российского удара по вокзалу Краматорска 19-летняя девушка потеряла ногу.

Анастасия Шестопал 8 апреля попала под российский удар, когда ждала эвакуацию на вокзале Краматорска, вследствие чего потеряла ногу.

О том, как сложилась ее жизнь после этого трагического дня она рассказала изданию Радио Донбасс.Реалии.

Студентка Киевского национального педагогического университета им. Н. Драгоманова Анастасия Шестопал 13 лет профессионально занималась танцами и мечтала получить образование актрисы в одном из львовских вузов.

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Сейчас Анастасия проходит протезирование в Германии.

Анастасия решила поехать в Днепр, когда из-за постоянных обстрелов в городе уже стало опасно оставаться. Она нашла перевозчика именно из Краматорска, хотя сама находилась в Дружковке. Семья Анастасии до последнего не хотела покидать дом, поэтому девушка выезжала без родных.

В момент взрыва девушка читала книгу на лавочке у вокзала, но вскоре упала на землю.

"После первого "прилета" я понимала, если будет второй – шанс выжить у меня минимальный. И вот сразу я услышала второй взрыв. Тогда я боялась, что моя левая нога просто отвалится в момент, когда меня будут поднимать спасатели. Она была очень ранена", - вспоминает девушка.

По словам Анастасии, она два раза звала на помощь, но никто из толпы не решился подойти. Примерно через 10 минут после обстрела прибыли спасатели, один из них сказал: "Тяжелая девушка". Сама Анастасия старалась не смотреть, что произошло с другими, потому что боялась потерять сознание.

"Вскоре пришли спасатели и на носилках занесли меня в вокзал. Я до сих пор шокирована, что смогла выжить, потому что потеряла очень много крови. Все было, как в фильмах. Единственное, что я отчетливо помню - как я лежу в своей большой луже крови. На скорой я успела сказать близким, что еду в больницу. А после операции я впала в кому", – рассказала девушка.

Родным Анастасии врачи не давали гарантий, что она выживет. В результате обстрела ей пришлось пережить семь операций. Но левую ногу так и не удалось спасти.

"Мне пытались оставить ногу. Мама постоянно спрашивала у врачей, буду ли я ходить. А они сказали молиться, чтобы я вообще выжила. Помню, как я умоляла врачей спасти мою ногу, я молила их сделать все возможное. Но, находясь в палате, мне становилось все хуже, поэтому медбрат позвал врачей. В тот же вечер мне провели экстренную операцию. Когда я пришла в себя, то увидела, что ноги уже нет", – рассказала Анастасия.

Сейчас девушка находится в немецком городе Эссен. Там она продолжает учиться, заниматься спортом и уже привыкает к протезу.

"Моя жизнь разделилась на "до" и "после". Сейчас я уже совсем другая Настя. Меня очень поддерживали, но я не понимала, как я буду жить с одной ногой. Я всю жизнь занималась танцами и вела активный образ жизни. Как будет сейчас? Потом я начала понемногу становиться на ногу и пробовать делать что-то самостоятельно. И я поняла, как много вещей я могу делать даже на одной ноге".

"Сейчас я веду свой блог. Еще я начала заниматься тем, чем всегда хотела – вокалом. Я мечтала об этом, но почему-то никогда не решалась начать. И сейчас тот момент, когда внутренние установки перестали работать, а я делаю только то, от чего получаю удовольствие. Учу английский и немецкий, занимаюсь пилатесом и пытаюсь вернуть свою активную жизнь. Я убеждена, что умереть гораздо легче, чем продолжать жить. Люди, которые переживают подобные ситуации становятся очень сильными", – пояснила Анастасия.

В течение последнего месяца девушка тренируется ходить на протезе. Физиотерапевты, по словам Анастасии, удивляются ее быстрой реабилитации. На это она шутя отвечает, что, к сожалению, пока танцевать на нем не научилась.

"Когда я начала становиться на протез, то было ощущение, что ты стоишь будто на двух ногах. Я люблю экспериментировать, поэтому вчера натянула на этот протез штаны. И было такое ощущение, что внешне ничего не изменилось. Когда я впервые выходила на улицу, то казалось, что на меня смотрят абсолютно все. Сейчас я понимаю, что люди, конечно, будут обращать внимание, потому что я с большой металлической ногой", – поделилась девушка.

После окончания курса реабилитации Анастасия планирует возвращаться в Украину. Здесь ее ждут родные, друзья и студенческая жизнь.

"Конечно, я планирую возвращаться в Киев. У меня появилось очень много новых планов и целей, меня уже все ждут. Знаю, что я не смогу вернуться к той жизни, что имела раньше. Но я всегда могу найти что-то новое для себя, которое будет не хуже. Самое главное то, что я живу – и это я не перестану ценить ни с двумя ногами, ни с одной", – подытожила она.

Удар по вокзалу Краматорска

8 апреля оккупанты с "Точки-У" нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела там находились около 4 тыс. человек, поскольку продолжалась эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. В результате вражеского обстрела погиб 61 человек и 121 получил ранения. Удары были нанесены из Шахтерска или Старобешево, которые находятся под оккупацией с 2014 года.

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