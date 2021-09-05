Он первым в стране начал проводить уроки-спектакли с применением музыки, поэзии и живописи.

Умер легендарный украинский педагог Николай Палтышев. Об этом сообщили коллеги учителя.

Отмечается, что коллектив Учебно-методического центра профессионально-технического образования выражает сожаление по поводу смерти Палтышева.

"Это был выдающийся специалист, ученый и образец самоотверженного служения образованию и науке. Его вклад в развитие образования и науки неоценим. Николай Николаевич навсегда запомнится искренним человеком, талантливым педагогом, который пользовался высоким авторитетом и уважением. В сердцах педагогов навсегда останется светлая память о нем", - сказано в сообщении, подчеркивая, что он - легенда украинской педагогики.

Николай Палтышев: что известно о педагоге

Николай Палтышев родился в 1946 году в Одессе. Окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности им. Ломоносова и Одесский педагогический университет им. Ушинского. Народный учитель СССР, почетный доктор Национальной академии педагогических наук Украины, кандидат педагогических наук, доцент.

Удостоен рядом наград.

Читайте такжеКривой Рог прощается с мэром, которого нашли застреленным в загородном доме (фото)Был руководителем комитета по вопросам профессионального образования Верховного Cовета СССР (конец 1990-х годов). Он ввел в учебный процесс поэтапную систему обучения (1982), которая была распространена в учебных заведениях СССР, Японии, Франции, Германии, Кубы, Монголии.

Первым в стране начал проводить уроки-спектакли с применением музыки, поэзии и живописи. Проводил показательные открытые уроки во всех республиках СССР, а также в Монголии, Вьетнаме, Японии, Германии, Франции, Кубе.

Автор более 300 научно-методических работ, научно-практических публикаций, более десятка книг. Среди них: "Секреты профтехпедагогики. Секрет учеников. Секрет учителя", "Педагогическая гармония", "Педагогическое мастерство и пути его постижения" и другие.

На протяжении десятилетий занимал разные должности (включая руководящие) в разных учебных заведениях Одесского региона. Был учителем физики. Разработал "Концепцию развития образования Одессы на 2000-2005 годы и многое другое.

Автор: Лариса Козовая