Турчинов назначил Пушнякова командующим Сухопутных войск

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ размещен на президентском сайте. Читайте такжеГлава Нацгвардии: террористы в Славянске хорошо обученные, не славянской внешности Как сообщал УНИАН, 17 января тогдашний президент Виктор Янукович уволил генерал-полковника Геннадия Воробьева с поста командующего Сухопутных войск ВСУ.

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