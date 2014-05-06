Турчинов назначил Пушнякова командующим Сухопутных войск
12:35, 06 мая 2014Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Анатолий Пушняков / mil.gov.ua
Соответствующий указ размещен на президентском сайте.
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Как сообщал УНИАН, 17 января тогдашний президент Виктор Янукович уволил генерал-полковника Геннадия Воробьева с поста командующего Сухопутных войск ВСУ.
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