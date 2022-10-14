После прохождения обучения на базе производителя украинские военные готовы выполнять боевые задачи.

Компания "Укртелеком" заказала производство большого количества беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Валькирия" и уже передала украинским военным первые три из них.

"После прохождения обучения на базе производителя мы готовы выполнять боевые задачи – воздушную разведку и корректировку артиллерийского огня днем и ночью. "Валькирии" – это наши глаза, которые видят и сообщают о перемещении противника без необходимости непосредственно к нему приближаться, а, следовательно, сохраняют жизнь украинских воинов", – рассказал представитель подразделения ВСУ, который получил оборудование.

Уже с сегодняшнего дня "Валькирии" начнут выполнять боевые задачи на фронте.

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Кроме этого команда АО "Укртелеком" прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную связь нашим защитникам – Вооруженным Силам Украины, государственным органам, бизнесу и всем украинцам. Уровень доступности интернет-сервисов – около 90% населенных пунктов довоенного покрытия.

"Для нас важно помогать Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и одержать победу, а украинцам – выжить и выстоять". Это четкая и неизменная позиция нашего главного Акционера и инвестора Рината Ахметова, которую мы в Укртелекоме всячески поддерживаем и воплощаем в жизнь каждый день. "Укртелеком" системно помогал и будет помогать украинской армии. Мы уже направили около 50 млн грн на поддержку боеспособности наших защитников. И теперь передаем украинской армии первую партию оборудования украинского же производителя – три комплекса "Валькирия". Вместе к победе!" – прокомментировал передачу беспилотников генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала полномасштабной войны компания Укртелеком приобрела и передала уже почти 3 тысячи тактических аптечек, 4 тысячи медицинских турникетов, 2 тысячи кровоостанавливающих бандажей и повязок, 50 носилок, 23 генератора, свыше 180 раций, более 100 активированных и пригодных для бесперебойного пользования спутниковых телефонов, а также много других необходимых вещей и оборудования для нужд наших защитников. 171 автомобиль компании передан нашим военным.

В рядах ВСУ защищают украинскую землю почти 350 сотрудников Укртелекома.

Помощь организована "Стальным фронтом Рината Ахметова": с самого начала полномасштабной войны его бизнесы объединили усилия в помощи защитникам Украины. В рамках инициативы "Стальной фронт" они уже направили на помощь Украине в войне с Россией более 3 млрд грн.