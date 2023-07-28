Гендиректор "Укрпочты" отметил, что новую марку стоит ждать в начале августа.

"Укрпочта" планирует выпустить марку в честь украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая была дисквалифицирована на Чемпионате мира по фехтованию в Италии из-за провокации россиянки. Спортсменка отказалась пожать руку сопернице из РФ, которую победила.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram. Он также опубликовал фото с потенциальным дизайном новой марки:

"Вот такую марку нам в Укрпочте предлагают выпустить. Мы, конечно, подумаем, но в работе уже есть что-то похожее – так что ждите в начале августа. А Ольга Харлан – крутая!" – написал он.

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Марки от "Укрпочты"

С начала российского полномасштабного вторжения в Украине произошел настоящий филателистический бум. Люди со всей страны начали коллекционировать марки, связанные с войной или знаковыми событиями, что пережила Украина за это время.

Первой стала марка с легендарной фразой защитника острова Змеиный "Русский военный корабль, иди...". Ее признали лучшей в мире маркой 2022 года в премии "World Post & Parcel Awards-2023". Кроме того, 24 июля стало известно, что легендарная почтовая марка получила "филателистический Оскар". Выбирали победителя среди 35 стран.

Последняя новинка от "Укрпочты" посвящена Службе безопасности Украины. Продажи этой марки открыли 26 июля 2023 года. Ее выпустили тиражом в 1 млн 75 тысяч экземпляров.

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