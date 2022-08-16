После 24 февраля украинские семьи были вынуждены полностью переформатировать свою жизнь. Тысячи детей лишились доступа к образованию в своих привычных учебных заведениях. Новая реальность заставляет искать альтернативные способы получения образования, в том числе и за границей. Сохранить украинскую идентичность у детей и успешно учиться по двум школьным программам поможет дистанционная школа. Мы пообщались с представителями первой и наибольшей дистанционной школы Украины "Оптима" об особенностях современного образования для детей.

– Украинские ученики оказались в сложнейшей ситуации. Во многих странах мира посещение местных школ обязательно для вынужденных переселенцев. Можно ли совмещать учебу в зарубежной и украинской школе?

– Ответ – да, возможно. Даже в довоенное время у нас были ученики, которые жили в других странах и получали там местное образование. Такие семьи обычно выбирали учебный пакет "Экстерн", предусматривающий образование по индивидуальной траектории и не содержащий текущего контроля. Обязательна только одна контрольная работа по каждому предмету – годовая. Поэтому экстерны успешно объединяли обучение у нас и за границей и достигали высоких баллов.

– Какой учебный пакет сейчас самый удобный для украинских семей, вынужденных переехать в другие страны?

– Мы с пониманием относимся к условиям, в которых оказались ученики и их родители. Поэтому специально для украинцев за границей мы разработали обучающий пакет "Мы из Украины". Он ориентирован на тех детей, которые посещают местные школы и получат знания по основным предметам, поэтому включает в себя именно те предметы, которые позволяют сформировать и сохранить украинскую идентичность. К ним относятся украинский язык, украинская литература (для начальной школы – чтение), история Украины (для начальной школы – ЯИМ). В программу также входят обязательные онлайн-уроки общения на украинском.

– Смогут ли ученики получить официальный документ об образовании?

– Можно выбрать пакет с документами или без. Пакет с получением документов работает как программа "Двойной диплом" – когда дети сдают у нас только академическую разницу, а остальные оценки мы перезачитываем из местной школы, которую они посещают в стране проживания. Прочитать об этом подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.

– Вы можете учесть оценки, полученные учащимися в зарубежных школах?

– Да, вполне. В соответствии с Законом Украины "Об образовании" и приказом Министерства образования и науки Украины, "Оптима" имеет полное право перезачесть оценки, полученные в других учебных заведениях, в том числе иностранных.

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