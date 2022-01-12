По словам экспертов, уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом.

Украинским заробитчанам в Польше не стоит ожидать заоблачной зарплаты в тысячи долларов, ведь понятие "высоких зарплат" в этой стране довольно относительное: неплохо зарабатывают только те, кто работает на вредном производстве или же являются настоящими специалистами своего дела.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Здесь не следует ожидать какой-то заоблачной зарплаты в тысячи долларов. Нет, это не о Польше. Не учитываем специальности и работы, где вам платят больше почему: первое – это потому что это вредное производство или у вас есть специальность – дальнобойщик, сварщик, электрик со знанием языка", – пояснил заробитчанин и блогер Андрей Зеланс.

В то же время, по словам экспертов, уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом.

"Мы видим тенденцию роста зарплат в Украине. Во-вторых, все такі дома находятся здесь и семьи, и в-третьих, есть большое количество работы, которая появилась, также выросло количество вакансий, которые требуют рабочей силы", – отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом эксперты убеждены, что возвращать сограждан домой должно помочь государство. Кроме увеличения доходов населения и социально-экономической стабильности, эксперты советуют наиболее полно информировать украинцев о рисках трудовой миграции – через все возможные каналы коммуникаций.