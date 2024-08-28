Украинский бизнес откликнулся на призыв президента помогать ветеранам и семьям погибших воинов ВСУ.

"Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", являющийся подразделением компании "Украинские вертолеты", продолжает свой социальный проект поддержки детей погибших Защитников. Эта инициатива реализуется совместно с Киевской областной военной администрацией и территориальными громадами Киевщины.

Более 1000 полусирот авиакомпания "Украинские вертолеты" поздравила с началом учебного года, подарив сертификаты номиналом в 10 тыс. грн. С ними в одной из торговых сетей дети смогут купить все необходимое для школы. Также, кроме подарков, малыши имели возможность посетить кукольный театр, а дети постарше - Национальный цирк Украины и посмотреть праздничные программы.

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"Мы, как ответственный бизнес, понимаем насколько важно сейчас поддерживать такие инициативы и давать пример для других компаний делать это также. Ведь наша авиакомпания не просто говорит, мы реально занимаемся благотворительными делами и вот, например, готовим детей погибших Героев к школе. Также взяли под шефство 14 полных сирот и работники нашего Центра ежемесячно будут заниматься их потребностями. Всего на мероприятия для детей компания направила более 13 млн грн", - прокомментировал мероприятие руководитель "Центра поддержки участников боевых действий и членов семей погибших" Евгений Тимошенко.

"Украинские вертолеты" постоянно помогают украинской армии и с начала полномасштабной агрессии перечислили более 145 млн грн на борьбу с врагом. Кроме того, "Центр поддержки участников боевых действий и членов семей погибших", который является подразделением авиакомпании, за месяц деятельности оказал помощь в лечении и реабилитации десяти ветеранам, нескольким семьям погибших защитников.