По словам спикера ГПСУ, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.

В Госпогранслужбе отреагировали на инцидент с украинской туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны.

В частности, в комментарии УНИАН пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что инцидент произошел в аэропорту Харькова 17 мая, откуда украинка вместе с двумя своими детьми, которые не достигли 16-летнего возраста, планировала улететь в Стамбул.

"Согласия на выезд детей за границу от их отца женщина не имела. Она объяснила, что отец детей иностранец. В таком случае пограничники не требуют согласия, однако это должно подтверждаться записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Его женщина также не предъявила", - пояснил он.

По словам Демченко, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.

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Спикер ГНСУ отметил, что в прошлом году 1000 детей не смогли выехать из Украины из-за отсутствия нотариально удостоверенного согласия одного из родителей, а с начала этого года - 380.

Он призвал граждан должным образом относиться к путешествиям и внимательно изучать условия пересечения границы.

Скандал с паспортами: что произошло

Ранее в сети появилось видео с рассерженным туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны. Видео женщина разместила Instagram. Сейчас ее страница закрыта.

"Мы сегодня не полетели в Стамбул по определенным причинам украинского законодательства, гребаного, бл*ть. В Украине – офигенные законы, спасибо, что мы сегодня дважды покупали новые билеты. Полетели", - ответила женщина.

После чего она выбросила свой паспорт в траву. Дети рядом повторили действия за взрослой.

«Украина, иди-ка ты в ж*пу», – сказала девочка и тоже выбросила документ. Женщина живет в Дружковке Донецкой области.

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Автор: Антонина Доломанжи