Двое из десяти членов экспедиции - девушки.

Группа альпинистов из Украины отправилась покорять массив Винсон - самую высокую точку Антарктиды.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина.Styler.

Читайте такжеНаши смогли: трое украинских альпинистов покорили восьмитысячную гору в Гималаях (видео)Массив Винсон популярен среди альпинистов-любителей, потому что входит в программу "7 вершин", предполагающей восхождение на высочайшие вершины континентов.

Сегодня только три украинца выполнили эту программу полностью. К тому же стремятся и 10 альпинистов из Днепра, Харькова, Киева, Львова и Луганской области. Они - члены первой украинской экспедиции к массиву высотой 4 892 метра над уровнем моря.

В состав группы вошли 8 парней и 2 девушки из Днепра - Марина Филатова и Ирина Караган.

В настоящее время альпинисты преодолевают непростой путь к самой вершине, который пролегает через Чили. Кроме многочасового трансатлантического рейса и акклиматизации им пришлось пройти еще одно испытание - бюрократическое, с подачей документов за 45 дней до вылета и тремя днями карантина с ежедневной сдачей ПЦР-тестов на коронавирус.

Из Чили альпинистов ждет пятичасовой перелет. Затем - акклиматизация в лагере и долгожданное 12-дневное восхождение при крайне низкой температуре - может быть до минус 60 градусов по Цельсию.

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