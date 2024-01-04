Для маскировки владелец компании занимался "раскруткой" собственного имиджа как волонтера.

Служба безопасности Украины разоблачила одно из предприятий Киевской области в оптовых поставках средств тактической медицины в РФ. Как сообщили в СБУ, в организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, изготавливающей изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте. Нелегальный маршрут пролегал через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС. При этом на самом деле, после получения продукции, иностранная структура отправляла изделия в Россию.

Как информирует СБУ, на территории страны-агрессора тактические медсредства попадали в подсанкционные компании РФ, специализирующиеся на поставках амуниции для российских войск. В дальнейшем продукция поступала в индивидуальные аптечки рашистов, которые воюют против Сил обороны Украины.

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Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах нашего государства.

Как установило расследование, для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался "раскруткой" собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия, обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Помощь армии РФ со стороны украинцев

В октябре прошлого года Служба безопасности Украины информировала, что разоблачила на Закарпатье местного предпринимателя, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей. Речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

Как установлено, для реализации сделки делец выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока. Переправлял приобретенную продукцию через территорию Беларуси своим покупателям в РФ. Для перевозки оптовых партий сырья использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС.

Таким образом, как заявили в СБУ, злоумышленник поставил в Россию несколько партий сырья более чем на 12 млн в гривневом эквиваленте.

Среди основных заказчиков товара были представители одного из крупнейших предприятий черной металлургии РФ – Нижнелипецкого металлургического комбината, производящего сталь. В дальнейшем этот сплав россияне отправляли в подсанкционную российскую компанию "Изумруд", которая изготавливает радиолокационное оборудование для военных кораблей агрессора. Кроме того, задокументированы факты поставки сырья во временно оккупированный Крым.

Директору предприятия сообщено о подозрении по части 4 статьи 111-1 "осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора" Уголовного кодекса Украины.

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