Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию индивидуальных наборов для обогрева двум батальонам ТрО Киева. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба. Всего "Украинская команда" собрала 50 тысяч таких наборов.

"Украинская команда" передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева. Благодаря им Киев выстоял в первые дни полномасштабного вторжения. Они воевали на востоке и на юге нашей страны. Сейчас - держат фронт на востоке", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

В "Украинской команде" отметили, что в общей сложности собрали средства на теплые наборы для 50 тысяч защитников и защитниц.

"Наши теплые наборы – это тепло и забота тысяч украинцев, которые донатили на них. Спасибо каждому за поддержку! Благодаря вашей поддержке мы обогреем почти 100 батальонов", – подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что в начале декабря "Украинская команда" передала на передовую первые 10 тысяч наборов для обогрева в рамках акции "Тепло на фронт".

Также сообщалось, что с начала войны "Украинская команда" оказала помощь уже более 150 военным подразделениям.