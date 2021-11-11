В Украине сегодня действуют санитарные нормы и правила, в которых в целом отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.

Об этом заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время экологического форума в столице.

Магалецкая отмечает, что сегодня в Украине действуют устаревшие нормы и требования к качеству воды, которые и не выполняются большинством поставщиков.

Читайте такжеВ Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему"Сегодня начали приниматься решения, позволяющие улучшить ситуацию – это ограничения на использование фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, к примеру, хлорпирифос). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", — отметила председатель Госпродпотребслужбы.

Напомним, в действующем украинском законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости и тому подобное. С 2021 года нормативы для 4-х показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

Ранее украинцев предупредили об угрозе дефицита питьевой воды - до 2050 года ее придется импортировать.

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Автор: Ольга Робейко