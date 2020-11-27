Дело находится на контроле Генконсульства Украины в Люблине.

Украинские дипломаты обратились в полицию в связи с ножевым ранением двух украинских студентов в польском Жешуве.

Читайте такжеВ Германии провели масштабную операцию по расследованию нелегального трудоустройства украинокОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Генеральное консульство Украины в городе Люблин направило соответствующий запрос в польские правоохранительные органы. Дело находится на контроле Генконсульства", - заявили в МИД.

Как сообщает польское издание Nowiny24, в одной из квартир в Жешуве произошло ножевой нападение. Двое украинских студентов получили ранения.

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Автор: Виталий Саенко