Украинские дипломаты обратились в полицию в связи с ножевым ранением двух украинских студентов в польском Жешуве.
Читайте такжеВ Германии провели масштабную операцию по расследованию нелегального трудоустройства украинокОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
"Генеральное консульство Украины в городе Люблин направило соответствующий запрос в польские правоохранительные органы. Дело находится на контроле Генконсульства", - заявили в МИД.
Как сообщает польское издание Nowiny24, в одной из квартир в Жешуве произошло ножевой нападение. Двое украинских студентов получили ранения.
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