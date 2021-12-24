Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе  /фото УНИАН

При этом большинство считает неправильным решение тогдашней власти отдать полуостров без боя и не винит в случившемся одного только отстраненного на то время президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследование, проведенного исследовательской компанией "Active Group" 17-20 декабря 2021 года. 

Так, на вопрос "Могли ли бы решения новой власти в Киеве в феврале – марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины?" преобладали положительные ответы – 52% (23% – "да, вполне", 29% – "скорее да"), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% – "скорее нет", 12% – "точно нет").

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С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором, по мнению респондентов, было именно военное преимущество Российской Федерации – 3.85 по 5-тибальной шкале (оценки 4 и 5 данного фактора выставили 59% опрошенных).

Также украинцы практически одинаково по 5-тибальной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной по результатам Революции Достоинства, - 3.78 и 3.73, соответственно.

Интересны оценки украинцами двух "конспирологических" версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя. 38% опрошенных выставило этому фактору оценки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украине – 3.58).

Вторая "конспирологическая версия" возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело "избавиться от пророссийского электората, который проживал в Крыму". Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и снова крупнейшими "конспирологами" оказались жители Западной Украины – 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

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В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверено, что ВСУ в Крыму должны были оказать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время, как противоположного мнения придерживается лишь треть опрошенных.

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В той или иной степени правильным решение о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным – 62%.

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Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Его обвиняют менее половины (39%) респондентов. Президента Украины Александра Турчинова, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. Впрочем, в той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

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Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между "осторожным оптимизмом" и "умеренным скептицизмом": ожидают возвращения Крыма 46%, из них только 4% – в ближайшей перспективе, треть (33%) считает, что Крым вернуть не удастся при 21% тех, кто не смог ответить. Меньше всего оптимистов на востоке – 27%.

Исследование проводилось компанией "Active Group" 17-20 декабря 2021 года методом личного интервью (face-to-face). География: вся территория Украины за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,9% для общего опроса и 4,9% для каждого из макро-регионов.