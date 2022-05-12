Ею впервые отметили народ страны.

Украинский народ стал лауреатом награды The Atlantic Council "За выдающееся лидерство".

Об этом сообщают в Офисе Президента.

Атлантический совет впервые отметил наградой целый народ страны. Украинцы получили ее за стойкость и мужество в противостоянии российскому вторжению.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за награду и отметил, что мужество является национальной чертой характера украинцев.

"Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не становилось чем-то обыденным. И для этого нужно говорить и помнить, что за смелостью, за мудростью нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов", - сказал Глава государства.

Он рассказал о героизме украинских защитников и защитниц, волонтеров, о храбрости жителей оккупированных территорий и смелости людей.

"Это миллионы украинцев, которые защищают родную землю, защищают весь мир. Не бойтесь и приезжайте в Украину. Услышьте еще тысячи подобных историй о нас, об украинцах. Посмотрите в их смелые глаза, пожмите их крепкие руки, и вы увидите, что они делают все это не ради славы, что им нужны не только награды, но и конкретная помощь и конкретная поддержка", – отметил Зеленский.

Награду передали Послу Украины в США Оксане Маркаровой.

We stand with Ukraine's heroes—mothers and fathers, sons and daughters, young and old, living and lost—today and in the days to come. Along with the rest of the world we join in their proud refrain: Slava Ukrayini! Heroyam Slava! "Glory to Ukraine! Glory to its heroes!" pic.twitter.com/UiikdZvDkt — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) May 12, 2022

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что по всей линии фронта украинские воины проявляют массовый героизм.

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