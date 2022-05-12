Зеленский рассказал о храбрости украинцев / фото УНИАН

Украинский народ стал лауреатом награды The Atlantic Council "За выдающееся лидерство".

Об этом сообщают в Офисе Президента.

Атлантический совет впервые отметил наградой целый народ страны. Украинцы получили ее за стойкость и мужество в противостоянии российскому вторжению. 

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за награду и отметил, что мужество является национальной чертой характера украинцев.

"Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не становилось чем-то обыденным. И для этого нужно говорить и помнить, что за смелостью, за мудростью нашего народа стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов", - сказал Глава государства.

Он рассказал о героизме украинских защитников и защитниц, волонтеров, о храбрости жителей оккупированных территорий и смелости людей. 

"Это миллионы украинцев, которые защищают родную землю, защищают весь мир. Не бойтесь и приезжайте в Украину. Услышьте еще тысячи подобных историй о нас, об украинцах. Посмотрите в их смелые глаза, пожмите их крепкие руки, и вы увидите, что они делают все это не ради славы, что им нужны не только награды, но и конкретная помощь и конкретная поддержка", – отметил Зеленский.

Награду передали Послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что по всей линии фронта украинские воины проявляют массовый героизм.

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