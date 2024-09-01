Украинские защитники теперь чаще жалуются не на острую реакцию на стресс, а на истощение.

Украинцы все чаще стали испытывать страх по отношению к военным. Сами военные рассказывают, что в последний год наблюдается тенденция, что их избегают и ужасаются.

"Я считаю, что это связано с тем, как власть решала вопрос мобилизации, из человека, к которому испытывают уважение, для обычного человека военный превращается в человека, к которому испытывают страх, который усиливает собственные угрызения совести, которого избегают", - пояснил в интервью NV Александр Федорец, опытный психотерапевт и психиатр, который занимается военными травмами.

По его словам, ключевым в состоянии украинских защитников после окончания войны является отношение общества, его поддержка, принятие и уважение, которые были в начале полномасштабного вторжения.

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"Ведущий запрос, с которыми я сталкиваюсь сейчас среди военных, не острая реакция на стресс, а истощение, которое сопровождается обидой на государство, политиков, иногда общество. Субъективно у военных есть сейчас ощущение, что их маргинализируют, что их предали, что их никто не поддерживает. Это не обязательно так, но это часть их психического опыта, и это опасная тенденция, которая может в конечном итоге привести к расколу между гражданским сообществом и военными", - добавляет психиатр.

Психологическое состояние украинцев

Глава Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухоруков заявила, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают украинские защитники.

Также растет количество случаев домашнего насилия. При этом 60% фигурантов - военнослужащие.

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