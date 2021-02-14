За год население Украины сократилось на 300 тысяч человек.

В Украине стремительно сокращается население из-за низкой рождаемости и короткой продолжительности жизни.

Об этом заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, в Украине один из самых низких уровней рождаемости в Европе.

"Как правило, главное внимание у нас уделяется рождаемости, но главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста, к сожалению. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - отметила Ткаченко.

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По мнению эксперта, состояние общества в Украине – это прямое отображение демографии, в том числе.

"Очевидно, нам нужно научиться лучше относиться друг к другу, само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", - сказала она.

Демографическая ситуация в Украине, по словам Ткаченко, похожа на ситуацию в Молдове, Беларуси, России, а также в странах Балтии.

По данным Госстата, за год население Украины стало меньше на 300 тысяч человек и по состоянию на 1 декабря 2020 года составляло 41 миллион 630 тысяч человек.

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Автор: Юрий Годован