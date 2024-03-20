Самыми счастливыми в Украине себя считают люди младше 30 лет.

За прошедший год Украина опустилась с 92-й на 105-ю строчку в мировом рейтинге счастья. Об этом свидетельствуют результаты свежего Всемирного доклада счастья (World Happieness Report), составленного на основе ощущений жителей разных стран за трехлетний период (2020-2022 против 2021-2023 годов).

При этом самым счастливыми в Украине считают себя молодые люди возрастом до 30 лет – 82-е место из 143-х. Тем временем, среди людей старше 60 лет украинцы оказались аж на 115-м месте – и это самая несчастная категория граждан в нашей стране. Украинцы в возрасте от 30 до 45 лет оказались на 90-м месте, а от 45 до 60 лет – на 110-м месте.

А вот самой счастливой страной в мире уже седьмой год подряд стала Финляндия. Примечательно, что самой несчастной категорией в стране на данный момент является молодежь – седьмое место в рейтинге. Самыми счастливыми считают себя фины среднего возраста, занимая первое место в рейтинге, тогда как пенсионеры оказались на втором месте.

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В целом тройка лидеров за год не изменилась, однако далее в десятки произошли некоторые изменения. Второе место в рейтинге заняла Дания, а третье – Исландия. При этом Израиль опустился з четвертого на пятое место, а Нидерланды – с пятого на шестой. Тем временем, Швеция наоборот поднялась с шестого на четвертое место. Новергия сохранила седьмую строчку, а Швейцария и Люксембург поменялись местами – швейцарцы опустились с восьмого на девятое место, а люксембуржцы наоборот поднялись на одну позицию. Также в этом году в десятку ворвалась Австралия, поднявшись с 12-го на 10-е место. А вот Новая Зеландия наоборот опустилась с 10-го места на 11-е.

В то же время за минувшей год из первой двадцатки самых счастливых стран выпали США (23-е место против 15-го) и Германия (24-е место против 16-го).

Самые несчастные люди, как и годом ранее, живут в Афганистане.

Как сообщал УНИАН, годом ранее Финляндия решила запустить мастер-классы по счастью, чтобы научить людей радоваться жизни так, как это умеют делать они.

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