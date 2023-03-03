Если они отказывались, то россияне лишали людей базовых вещей.

Российские захватчики заставляли украинцев на временно оккупированных территориях регистрировать своих новорожденных детей гражданами РФ. Как сообщает Reuters, в случае отказа они не могли получить помощь в базовых потребностях.

"Когда мы попросили подгузников, россияне нам сказали: "Если вы приедете без российских свидетельств о рождении, мы вам подгузников не дадим", - сказала 42-летняя Наталья Лукина, жительница Херсона в оккупации.

Кроме подгузников захватчики в таком случае отказывали выдавать и детское питание. Reuters сделал запрос о подтверждении информации в разведслужбу ФСБ, однако ответа не получил. Именно эта служба помогает обеспечить соблюдение правил на оккупированных территориях.

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Один из мужчин – Алексей Маркелов – отмечает, что большинство родителей получало помощь от россиян. Денег на тот момент не было ни копейки. Точно неизвестно сколько детей оформило гражданство России, ведь такого подсчета не велось.

Бабушка новорожденной Екатерины Лукиной в мае быстро побежала в ЗАГС, чтобы успеть зарегистрировать ребенка на получение украинских документов. Это было чуть ли не последнее место, где предоставляли украинское гражданство в Херсоне на тот момент оккупации.

Херсонский врач, которого Reuters называет Ремига, сказал, что Россия пропагандой вселяла в головы информацию, что она в Херсоне навсегда. Работники ФСБ угрожали, что если новорожденные дети не будут получать гражданство РФ, то потом эти семьи будут иметь проблемы.

Всего в течение 2022-го года в Херсонской клинической больнице родилось 489 детей. Это существенно больше, чем в предыдущие годы – в среднем 1200. Это связано в том числе и желанием женщин рожать либо заграницей, либо на подконтрольной Украине территории.

Россияне и их действия на ТОТ: что известно

Во время оккупации Киевщины захватчики убили 700 гражданских из стрелкового оружия. Всего от действий оккупантов там умерло почти 1400 человек.

В Херсоне полиция задержала четырех бывших руководителей российской застенки. Среди них есть и коллаборанты.

С 1 марта соцвыплаты и пенсии на вот могут получать только лица с российским гражданством.

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