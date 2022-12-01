Чтобы не стать мишенью российских оккупантов, украинцам советуют сохранять тишину.

Жителям освобожденных населенных пунктов посоветовали не писать в соцсетях радостные новости из деоккупированных территорий, чтобы не стать мишенью врага.

С таким советом обратилась заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга, передает "Армия Inform".

"Публикации на личных страницах в социальных сетях с указанием места расположения, фото с ориентирами, точными названиями — все это становится источником открытой информации для врага и даже его мишенью, в которую он может попасть ракетой или своей враждебной пропагандой. Помните об этом, публикуя радостные новости из освобожденных населенных пунктов и другие достижения наших защитников", - пояснила она.

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Как россияне мониторят украинские соцсети

Российские военные во время доразведки целей для своих ракетных ударов по Украине активно мониторят украинские соцсети, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россияне комплексно подходят к этому делу, у них есть серьезная армия мониторщиков, которая постоянно изучает прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. В частности, они читают комментарии, смотрит Telegram-каналы разных деятелей и рядовых граждан.

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